دي ليخت يكثف البرنامج التأهيلي

يواصل الهولندي ماتيس دي ليخت، مدافع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم، برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابة مزمنة في الظهر.

وأصدر النادي الإنجليزي، الجمعة، بيانًا صحافيًا، عن حالة دي ليخت التأهيلية، جاء فيه: «يتدرب دي ليخت على أرض الملعب بشكل فردي، يواصل قلب الدفاع تدريباته الفردية، ويبذل قصارى جهده للعودة للمستطيل الأخضر، ويركز على استعادة لياقته البدنية الكاملة»، ولم يعلن مايكل كاريك، مدرب «الشياطين»، حتى الآن عن موعد عودة المدافع إلى الملاعب.

وقدم دي ليخت، صاحب الـ26 عامًا، بداية قوية في موسم تحول إلى كابوس بالنسبة له، بعد أن غاب عن الملاعب منذ أن أسهم في فوز مانشستر يونايتد 2ـ1 على كريستال بالاس، 30 نوفمبر الماضي.

ولم يتمكن دي ليخت من الانضمام لتشكيلة مانشستر يونايتد منذ تولي مايكل كاريك المسؤولية، إذ اعترف مدرب يونايتد، مارس الماضي، بأنه لا يوجد ما يضمن عودة المدافع إلى الملاعب هذا الموسم.

وأوضح كاريك أن مشكلة الظهر تشكل صعوبة للاعب الدولي الهولندي، الذي يتعين عليه التحلي بالصبر والتفاؤل في محاولته للتغلب على الإصابة.

ويغيب دي ليخت مجددًا عندما يلتقي مانشستر يونايتد مع ضيفه برينتفورد، الإثنين المقبل، لكن النادي نشر تحديثًا إيجابيًا يتضمن صورًا له وهو يتدرب تحت إشراف الطاقم الطبي للنادي.

ومن المقرر أن يعود هاري ماجواير، زميله في مركز قلب الدفاع، من الإيقاف لمدة مباراتين، بمباراة برينتفورد، بينما لا يزال ليساندرو مارتينيز موقوفًا.

وغاب ليني يورو عن فوز فريقه 1ـ0 على تشيلسي أخيرًا، بسبب الإصابة، وسيخضع لفحوص طبية، بينما يواصل باتريك دورجو برنامجه التأهيلي من إصابة في أوتار الركبة.

وتحدث كاريك عن إصابات مانشستر يونايتد، قائلًا: «بصراحة، كل شيء على ما يرام، كما كان، تعرض باتريك لبعض الكدمات الطفيفة بعد المباراة، وهذا أمر متوقع. إنه يتعافى بشكل جيد، ويحرز تقدمًا ملحوظًا، وهو يقترب من العودة للتدريب معنًا، وهذا خبر سار، فيما يتعلق بيورو، فنحن ما زلنا نعمل على عودته للملاعب. لذا، هناك احتمال في أن يشارك، لكن في هذه المرحلة، الأمر ليس مؤكدًا تمامًا».