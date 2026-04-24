أمام ماينز.. كومباني يُغيّر التشكيل

كشف البلجيكي فينسنت كومباني، مدرب فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم، عن احتمالية إجراء تغييرات على قائمة الفريق في مباراة ماينز، ضمن منافسات دوري «بوندسليجا»، السبت.

وقال كومباني في مؤتمر صحافي، الجمعة: «مباراة ماينز ليست تجريبية، هي مواجهة ضمن منافسات الدوري الألماني، نريد النقاط الثلاث كاملة، ربما تطرأ بعض التغييرات مع إدارة عبء العمل، المهم هو أن نكون مستعدين لتقديم أفضل ما لدينا، ولكن إذا لم ينجح ذلك لأن مباراة ماينز صعبة للغاية خارج أرضنا، فعلينا أن نكون مستعدين للمنافسة، أريد أن أشرك لاعبي الفريق في كامل لياقتهم البدنية والذهنية».

وحسم بايرن لقب الدوري الألماني رسميًا نهاية الأسبوع الماضي، وتغلب على باير ليفركوزن، الأربعاء الماضي، ليبلغ نهائي كأس ألمانيا للمرة الأولى منذ عام 2020.

وعن المواجهة المرتقبة بين بايرن وباريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب قبل نهائي بطولة دوري أبطال، الثلاثاء المقبل، أشار كومباني إلى عدم لومه اللاعبين إذا كان تركيزهم ينصب نحوها، مضيفًا: «كلنا بشر، مررنا بموقف مشابه قبل أسابيع قليلة مع مباراتي ريال مدريد، إنهما مباراتان مهمتان للغاية، ولا يمكننا تجاهلهما، لكني مدربًا أستطيع أن أكون قدوة، كيف نستعد؟ ماذا أقول؟ إني اتخذ قرارات جيدة إلى حدٍ ما، فلا أتجاهل الهدف الكبير، وفي الوقت ذاته، لا أتردد في إشراك لاعبين جدد لتعزيز المنافسة فيما بينهم».