النصر يدرس احتراف سفياني في أوروبا

تدرس إدارة نادي النصر احتراف عبد الرحمن سفياني، مهاجم فريق درجة الشباب لكرة القدم، الموسم المقبل في أحد الأندية الأوروبية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته، أن البرتغالي سيماو كوتينيو، المدير الرياضي، ومواطنه خوسيه سيميدو، الرئيس التنفيذي، يفضلان انتقال سفياني إلى أحد الأندية الأوروبية لمدة لا تقل عن عام كامل بعد تجديد عقده في ديسمبر الماضي ثلاثة أعوام.

وأشار المصدر إلى أن سفياني «18 عامًا» من المقترح ضمه إلى الفريق الأول بدءًا من المعسكر الخارجي الصيف المقبل في البرتغال.

وبدأت مسيرة سفياني مع الكرة من الملاعب الترابية في حواري الخرج جنوب الرياض العاصمة السعودية، وسجل رحلته الرسمية الأولى مع الكوكب.

وفي شتاء 2023، وجد نفسه في قلب منافسة شرسة بين قطبي العاصمة، النصر والهلال، لكن الأصفر كان الوجهة التي اختارها، ليبدأ فصلًا جديدًا في مسيرته.

واختار البرازيلي ماريو دا سيلفا، مدرب المنتخب السعودي للناشئين اللاعب، وشارك في بطولة آسيا التي نظمت في جدة والطائف بداية الصيف، وحقق الميدالية الفضية مع الأخضر عقب خسارة النهائي أمام أوزبكستان.

وفي الدوحة العاصمة القطرية برز سفياني في كأس الخليج تحت 17، وتوج مع الأخضر بلقب البطولة، ونال جائزة أفضل لاعب فيها.