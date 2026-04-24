كاشيما يتفوق على كاشيوا ويعزز الصدارة

عزز فريق كاشيما أنتلرز الياباني الأول لكرة القدم، صدارته لمجموعة الشرق في الدوري، بفوزه على كاشيوا ريسول، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من المسابقة، والتي شهدت فوز طوكيو على ميتو هوليهوك 5ـ 2.

ويدين كاشيما أنتلرز بالفوز إلى يوما سوزوكي، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

ورفع كاشيما أنتلرز رصيده إلى 32 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق ست نقاط أمام طوكيو، فيما توقف رصيد كاشيوا ريسول عند 11 نقطة في المركز الثامن.

يُذكر أن هذه هي نسخة استثنائية للدوري الياباني، إذ سيتم تغييره بسبب انتقاله من نظام الموسم الواحد داخل العام «فبراير ـ ديسمبر» إلى النظام الأوروبي «أغسطس ـ مايو».