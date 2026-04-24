بعد عامين.. الاتحاد يقيل لايا

أبلغ البرتغالي دومينجو سواريز، الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد، الإسبانية لايا فينايكسا، المديرة التنفيذية ومسؤولة التنسيق والتنظيم للأجهزة الإدارية في كرة القدم ، بقرار إقالتها من منصبها، وفق مصادرَ خاصَّةٍ بـ «الرياضية».

وتأتي إقالة الإسبانية بعد عامين من العمل في نادي الاتحاد، وتحديدًا منذ مطلع 2024.

وطبقًا للمصادر ذاتها، جاءت هذه الخطوة ضمن حزمةٍ من قراراتٍ، تهدف من خلالها إدارة النادي إلى إعادة الهيكلة الإدارية والفنية، وتطوير منظومة العمل، متوقِّعةً تغييراتٍ أخرى، تشمل ملفاتٍ عدة ترتبط بقطاع كرة القدم في ظل توجُّه الإدارة نحو تصحيح المسار، وتعزيز الاستقرار التنظيمي داخل النادي.