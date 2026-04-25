شوجي استثناء وحيد في قائمة ماتشيدا

يُطارد جميع عناصر فريق ماتشيدا زيلفيا الياباني الأول لكرة القدم باكورة ألقابهم في مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، باستثناء لاعب واحد فقط سبق له تذوق طعم التتويج بها.

وفاز المدافع جين شوجي، الذي يرتدي شارة قيادة الفريق، بلقب دوري أبطال آسيا عام 2018، عندما كان يمثّل كاشيما أنتلرز الياباني.

ولعب شوجي أساسيًا في النهائي ذهابًا وإيابًا أمام بيرسبوليس الإيراني، وارتدى شارة قيادة فريقه أيضًا خلال اللقاءين.

وفاز كاشيما على منافسه الإيراني ذهابًا بهدفين نظيفين، وتعادلا سلبًا في الإياب، وحقق اللقب للمرة الأولى والأخيرة في تاريخه.

وبدأ شوجي، البالغ من العمر 33 عامًا، مشواره الاحترافي مع كاشيما أنتلرز في 2011، ثمّ غادر اليابان يناير 2019 للالتحاق بفريق تولوز الفرنسي، وبعد عام واحد عاد إلى بلاده مجددًا عبر بوابة جامبا أوساكا.

وقضى ثلاثة أعوام برفقة جامبا، ثم عاد لارتداء شعار كاشيما، نادي بداياته، لفترة ثانية دامت من يناير 2023 إلى يناير 2024، وبعدها انضمّ إلى ماتشيدا زيلفيا.

وخلال مسيرته، فاز مرة واحدة بالدوري وأبطال آسيا مع كاشيما أنتلرز، إضافة إلى كأس الإمبراطور برفقة ماتشيدا زيلفيا.

وعلى الصعيد الدولي، خاض 20 مباراة مع المنتخب الياباني بين عامي 2015 و2021، وسجّل هدفًا واحدًا. وتعود أهم مشاركاته إلى كأس العالم 2018، الذي لعب فيه «محاربو الساموري» أربعة لقاءات، ظهر المدافع أساسيًا في ثلاثة منها.

ويستضيف ملعب «الإنماء» في جدة، مساء السبت، نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، الذي يجمع رفاق جين شوجي مع الأهلي، حامل اللقب.