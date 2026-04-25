شباك التذاكر.. «شباب البومب» الأعلى إيرادات و3 أفلام مصرية في القائمة

واصل الفيلم السعودي «شباب البومب 3» حضوره القوي في شبَّاك التذاكر السعودي متجاوزًا حاجز 30.3 مليون ريال منذ بدء عرضه مع بيع 678.7 ألف تذكرة، ليبرز بوصفه أحد أنجح الأفلام جماهيريًّا خلال الفترة الجارية.

وتصدَّر الفيلم المصري «برشامة» قائمة الإيرادات الأسبوعية، فيما حلَّ «شباب البومب 3» ثانيًا، وجاء «The Super Mario Galaxy Movie» ثالثًا متقدِّمًا على بقية الأعمال في قائمة الأعلى دخلًا.

وشهدت القائمة حضورًا لافتًا للأفلام المصرية بوجود ثلاثة أعمالٍ ضمن المراكز العشرة الأولى، إذ جاء «EgyBest» في المركز السادس، و«فاميلي وبزنس» في العاشر، إلى جانب «برشامة» المتصدر.

وفي بقية الترتيب، حلَّ «Lee Cronin’s The Mummy» رابعًا، و«Project Hail Mary» خامسًا، و«EgyBest» سادسًا، و«Goodfellas» سابعًا، و«Vaazha II: Biopic of a Billion Bros» ثامنًا، و«Scream 7» تاسعًا، و«فاميلي وبزنس» عاشرًا.

وحسبَ إحصاءات هيئة الأفلام، بلغ إجمالي إيرادات شبَّاك التذاكر السعودي خلال الفترة من 12 إلى 18 أبريل الجاري 19 مليون ريال، فيما وصلت مبيعات التذاكر إلى 376.1 ألف تذكرة عبر 46 فيلمًا تُعرَض في دور السينما.