ريشة: طرد زكريا صحيح.. وتاتاشيف نجم النهائي

أكد محمد كمال ريشة، المحلل التحكيمي لـ «الرياضية»، أن الحكم الأوزبكي ألجيز تاتاشيف وطاقمه المساعد أداروا بكفاءةٍ ودون أخطاءٍ مؤثرةٍ مباراة فريق الأهلي الأول لكرة القدم ونظيره ماتشيدا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة التي انتهت بفوز الفريق الجداوي 1ـ0، السبت.

وقال ريشة: «الطاقم بقيادة الأوزبكي تاتاشيف أدار النهائي بكفاءةٍ عاليةٍ جدًّا، وحافظ الحكم على هدوئه في أغلب الحالات، وكان سريعًا في اتخاذ القرار، وبشكلٍ صارمٍ على الرغم من قوة المباراة، ووصولها إلى الشوطين الإضافيين، وفي نظري، هو من نجوم اللقاء».

وفي تعليقه على بعض الحالات المهمة في المواجهة، ذكر الحكم الدولي المصري السابق: «قرار الحكم صحيحٌ بطرد زكريا هوساوي، لاعب الأهلي، عند الدقيقة 68، لتعمُّده ضرب لاعبٍ من المنافس دون كرةٍ، وهو يندرج تحت السلوك المشين، لكن تيتي ينجي، لاعب ماتشيدا، في نفس الحالة يستحق البطاقة الصفراء بسبب الدفع، وهو سلوكٌ غير رياضي. كذلك لا توجد ركلتا جزاءٍ للأهلي في الدقيقتين 63 و 66، إذ إن الالتحامات كانت طبيعيةً، وعليه قرار الحكم صحيحٌ باستمرار اللعب».

وأضاف ريشة: «سقوط إنزو ميو، لاعب الأهلي، في الدقيقة 4+90 بمنطقة جزاء ماتشيدا جاء بسبب التحامٍ طبيعي، وقرار الحكم صحيحٌ بعدم احتساب ركلة جزاءٍ لعدم وجود مخالفةٍ».

ونجح الأهلي في تحقيق لقب دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الثانية تواليًا بفوزه 1ـ0 على ماتشيدا الياباني في النهائي.