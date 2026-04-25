ذهب آسيا 2022 ولقب النخبة.. البريكان لاعب اللحظات الحاسمة

مع دخول نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا، في 19 يونيو 2022، منعطفه الأخير، والمنتخب السعودي الأولمبي متقدِّمٌ بهدفٍ نظيفٍ على نظيره الأوزبكي، خيَّم التوتر على لاعبي «الأخضر» خشية عودة المنافس.

وفي الدقيقة 74، نزع المهاجم فراس البريكان فتيل القلق بهدف ثانٍ، حسم المواجهة، وأكَّد توجُّه الذهب القاري نحو خزانة «الصقور».

موقفٌ أكثر تعقيدًا، عاشه فريق الأهلي الأول لكرة القدم في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، السبت، أمام منافسه ماتشيدا زيلفيا الياباني بعدما اضطر إلى إكمال اللقاء منقوصًا منذ الدقيقة 68 إثر طرد الظهير زكريا هوساوي.

ومع بقاء التعادل السلبي مسيطرًا على الوقت الأصلي، امتدَّت المواجهة إلى شوطين إضافيين لحسم هوية البطل قبل التوجُّه إلى ركلات الترجيح.

وفي وقتٍ كان فيه الأهلي يصارع النقص العددي، ويواجه ضغطًا متصاعدًا، تمركز البريكان داخل منطقة الجزاء، واستقبل تمريرة زميله الإيفواري فرانك كيسيه، لاعب الوسط، وأسكن الكرة الشباك، مسجلًا هدف الفوز واللقب.

وأعاد الهدف ترسيخ ارتباط صورة البريكان بالمباريات النهائية مرة أخرى، بعد 4 أعوام من كأس آسيا الأولمبية، وببصمة متقاربة الأثر، بددت القلق وقادت إلى منصات التتويج.

ويزخر أرشيف اللاعب الدولي بأهدافٍ أخرى في مبارياتٍ مفصليةٍ، من أبرزها هدفه أمام الهلال ضمن نصف نهائي النسخة الماضية من النخبة.

يومها، كان الفريق الأزرق يطارد التعادل «2ـ2» قبل أن يطلق البريكان رصاصة الحسم، قاطعًا الطريق على العودة، ومعبِّدًا درب النهائي.

وضمَّ اللاعب إلى سجل ألقابه مع الأهلي نسخةً ثانيةً من دوري أبطال آسيا للنخبة، إلى جوار كأس السوبر السعودي الذي فاز به الفريق الصيف الماضي.