بـ 5 أهداف.. إكسيلسيور يضرب أوتريخت

تعرض فريق أوتريخت الهولندي الأول لكرة القدم، الأحد، لخسارة خارج أرضه، أمام إكسيلسيور، بخماسية نظيفة، في الجولة الحادية والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز.

وتعقدت مهمة أوتريخت في المباراة بعد طرد ماتيس ديدن، لاعب فريقه الأول، بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 31 من عمر اللقاء، إثر تلقيه إنذارين في غضون دقائق معدودة، وهو ما استغله إكسيلسيور الذي افتتح التسجيل مبكرًا عبر نوح ناويوكس.

ونجح سانشيز فرنانديز، لاعب أوتريخت السابق، بتسجيل هدفين في شباك فريقه القديم، جاء الأول في الدقيقة 36، والثاني في الشوط الثاني، بينما أكمل جيورجي يجويان، ولينارد هارتجيس، خماسية الفريق المضيف، الذي يسعى لتأمين بقائه في الدوري الممتاز.

وتوقف رصيد أوتريخت عند 44 نقطة في المركز الثامن، ورفع إكسيلسيور رصيده إلى 31 نقطة في المركز الرابع عشر.