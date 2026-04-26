جامعة المؤسس تتوج بقدم الصالات

حقق فريق جامعة الملك عبد العزيز لقب بطولة دوري الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية لكرة قدم الصالات، بعد فوزه على فريق جامعة حائل، بنتيجة 6ـ2، في المباراة النهائية للبطولة في الصالة الرياضية بجامعة القصيم.

وتوج أ.د خالد بن صالح المزيني، رئيس الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية، و د. محمد العجلان، عميد شؤون الطلاب بجامعة القصيم، الجامعات الفائزة بالمراكز الأولى، إذ نالت جامعة الملك عبد العزيز، كأس المركز الأول والميداليات الذهبية، ونال لاعبو جامعة حائل، كأس المركز الثاني والميداليات الفضية، وحصل لاعبو جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، على كأس المركز الثالث والميداليات البرونزية، بفوزهم بهدف دون مقابل، على فريق جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز، التي حلت في المركز الرابع.