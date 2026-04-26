غرب آسيا.. 4 مقاعد للناشئين في كأس آسيا 2027

اعتمدت اللجنة التنفيذية في اتحاد غرب آسيا لكرة القدم بطولات الاتحادات الإقليمية للناشئين كمحطات مؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 17 عامًا، اعتبارًا من 2027، وذلك وفقًا لقرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وجاء القرار خلال اجتماع اللجنة، الأحد، برئاسة الأمير علي بن الحسين، عبر الاتصال المرئي، حيث تم الاطلاع على آلية التأهل الجديدة التي تمنح أصحاب المراكز الأربعة الأولى في بطولات الذكور مقاعد مباشرة إلى النهائيات القارية، مقابل مقعد واحد لبطل بطولات الإناث.

ويأتي اعتماد البطولات الإقليمية ضمن مسار ربطها بالتصفيات القارية، على أن تبدأ المشاركة وفق النظام الجديد ابتداءً من نسخة 2027.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع تقرير الأنشطة للفترة الماضية، الذي تضمن البطولات والمهرجانات والاجتماعات الفنية والإدارية، إلى جانب برامج حماية الطفل وورش العمل والتعاون مع الاتحادات الإقليمية.

كما ناقشت أجندة بطولات 2026، التي تشمل بطولات الفئات السنية والمنتخبات، إلى جانب مسابقات الصالات وكرة القدم الإلكترونية، إضافة إلى بطولات السيدات بمختلف فئاتها.

وصادقت اللجنة على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي ولوائحه، تمهيدًا لعرضها على الجمعية العمومية، إلى جانب الاطلاع على التقارير المالية حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري.