«فايف آيرون جولف» يفتح أبوابه في الرياض

أعلنت جولف السعودية، افتتاح أول موقع لعلامة «فايف آيرون جولف» في السعودية، داخل الطابق الأرضي من برج صندوق الاستثمارات العامة في الرياض، ضمن شراكتها الاستراتيجية مع الشركة العالمية المتخصصة في تجارب الجولف التفاعلي.

ويقدم الموقع تجربة تجمع بين التقنية والترفيه الرياضي، عبر أجهزة محاكاة حديثة تشمل تقنيات «TrackMan» و«GOLFZON»، تتيح للزوار التدريب والمنافسة وخوض تجارب على ملاعب عالمية طوال العام، إلى جانب برامج تدريبية للمبتدئين والسيدات والناشئين، وخدمات «Callaway Tour Fitting» لتحليل الأداء وتجربة المعدات.

وأكد نوح علي رضا، الرئيس التنفيذي لجولف السعودية، أن افتتاح «فايف آيرون جولف» يمثل محطة مهمة في استراتيجية توسيع قاعدة ممارسة اللعبة، وجعلها أكثر إتاحة لمختلف فئات المجتمع، مشيرًا إلى أن تطوير الجولف لا يقتصر على الملاعب التقليدية، بل يشمل تقديم تجارب مبتكرة تجمع الرياضة بالتقنية والترفيه.

من جانبه، عدّ جاريد سولومون، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Five Iron Golf، افتتاح الموقع في الرياض جزءًا من التحول الذي تشهده اللعبة عالميًا، عبر بناء نقاط وصول جديدة تساعد على جذب مزيد من الممارسين.

ويأتي افتتاح الرياض بوصفه الخطوة الأولى ضمن شراكة أوسع بين جولف السعودية و«Five Iron Golf»، تتضمن إطلاق مواقع إضافية مستقبلًا، بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية، وتطوير اللاعبين، ودعم البنية التحتية للجولف في السعودية.