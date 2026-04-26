3 نقاط تفصل إنتر عن اللقب

بات فريق إنتر ميلان الأول لكرة القدم على بعد 3 نقاط فقط من تحقيق لقب الدوري الإيطالي، رغم تعادله 2ـ2 مع تورينو، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 34 من المسابقة.

ورفع إنتر ميلان رصيده، الذي تعادل للمرة الأولى بعد الفوز في آخر ثلاث مباريات، إلى 79 نقطة بفارق 10 نقاط عن نابولي صاحب المركز الثاني، وذلك قبل أربع جولات من النهاية، ويكفيه الفوز في الجولة المقبلة لضمان حسم اللقب للمرة 21 في تاريخه، والأولى منذ موسم 2023ـ2024.

على الجانب الآخر، رفع تورينو رصيده إلى 41 نقطة في المركز الـ 13.

وتقدم إنتر ميلان في الدقيقة 23 عن ماركوس تورام، ثم أضاف زميله يان أورييل بيسيك الهدف الثاني في الدقيقة 61.

وفي الدقيقة 70 سجل جيوفاني سيميوني هدف تقليص الفارق لتورينو، ثم أدرك فريقه التعادل عن طريق نيكولا فلاسيتش من ضربة جزاء في الدقيقة 79.