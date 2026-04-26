الإثنين.. النور يواجه الخليج في نهائي كأس اتحاد اليد

يواجه فريق النور الأول لكرة اليد، حامل اللقب، نظيره الخليج، الإثنين، في المباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد السعودي لكرة اليد 2025ـ2026، عند الـ 7:00 مساءً، على صالة وزارة الرياضة بالدمام، في مواجهة مرتقبة لتحديد بطل النسخة الـ48 من البطولة.

وجاء تأهل فريق النور إلى النهائي بعد مشوار استهله بالفوز على الفتح في الدور التمهيدي، قبل أن يواصل تقدمه بإقصاء مضر في ربع النهائي، ومن ثم تجاوز الوحدة في نصف النهائي. وفي المقابل، بلغ الخليج النهائي بعد تفوقه على الأهلي في ربع النهائي، قبل أن يُقصي الزلفي في نصف النهائي.

واستطاع الخليج التتويج بلقب البطولة «10» مرات، في الأعوام: «1994، 1995، 1998، 1999، 2001، 2004، 2022، 2023، 2024، 2025»، فيما يمتلك النور «7» ألقاب جاءت في الأعوام: «1996، 1997، 2010، 2015، 2016، 2017، 2018».

وخلال مواجهات الفريقين في النهائي، التقوا في خمس نهائيات سابقة في تاريخ البطولة، إذ نجح النور في حصد اللقب في ثلاث مناسبات أعوام «1997، 2010، 2017»، بينما تُوّج الخليج باللقب في مناسبتين عامي «1994، 2023».

وتحمل المواجهة المرتقبة طابعًا تنافسيًا خاصًا في ظل التاريخ الحافل بين الفريقين، ورغبة كل منهما في تعزيز سجله الذهبي والتتويج باللقب، إذ يطمح الخليج لتحقيق البطولة للموسم الخامس على التوالي، والـ 11 في تاريخه، فيما يسعى النور للعودة إلى منصات التتويج وحصد اللقب للمرة الثامنة تاريخيًا.