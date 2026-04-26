أخضر الشاطئية يخسر ويتأهل

خسر المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية أمام نظيره الإيراني 1ـ2، الأحد، ضمن ختام مبارياته في دور المجموعات بدورة الألعاب الآسيوية الشاطئية السادسة «سانيا 2026».

ويضرب الأخضر موعدًا مع المنتخب العماني، الإثنين، في نصف النهائي، مواصلًا مشواره في البطولة بحثًا عن بلوغ النهائي والمنافسة على إحدى الميداليات الثلاث.

وفي منافسات كرة الطائرة الشاطئية، ودّع المنتخب السعودي «A» البطولة من دور الـ16، بعد خسارته أمام تايلاند 0ـ2، عقب تأهله ثانيًا عن مجموعته.