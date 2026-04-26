أوساسونا ينهض ويبقي على إشبيلية في الخطر

قلب فريق أوساسونا الأول لكرة القدم تأخره بهدف إلى فوز ثمين على ضيفه إشبيلية بنتيجة 2ـ1 ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني، الأحد.

بعد شوط أول سلبي، لم يحافظ الفريق الأندلسي على تقدمه بهدف نيال موباي في الدقيقة 59.

وأدرك أوساسونا التعادل بهدف راؤول جارسيا في الدقيقة 80، وخطف الفوز بهدف ثانٍ سجله أليخاندرو كاتينا في الدقيقة 99.

وعاد أوساسونا بهذا الفوز الثمين لطريق الانتصارات بعد تعادلين وخسارة في المباريات الثلاث الماضية، ليرفع رصيده إلى 42 نقطة في المركز التاسع.

أما إشبيلية فقد فرط في فوز وشيك، ليبقى في منطقة خطر الهبوط للدرجة الثانية، حيث تجمد رصيده عند 34 نقطة في المركز الثامن عشر.

ويخوض أوساسونا مواجهة صعبة على أرضه، السبت المقبل، عندما يستقبل برشلونة متصدر الترتيب، والساعي لحسم تتويجه بلقب الدوري الموسم الجاري.

وبعدها بيومين، يلعب إشبيلية على أرضه ووسط جماهيره أمام ريال سوسيداد، الذي توج بلقب كأس ملك إسبانيا، الأسبوع الماضي.