«أكواريبيا».. محطة جديدة في فعاليات القدية

على أطراف الرياض العاصمة السعودية، وتحديدًا عند امتداد جبال طويق، تنكشف ملامح وجهة ترفيهية مختلفة مع افتتاح «أكواريبيا»، التي بدأت استقبال زوارها بوصفها أكبر متنزه مائي في السعودية، ضمن مشروع القدية.

ومع بداية الموسم الصيفي، تفرض «أكواريبيا» نفسها خيارًا بارزًا للباحثين عن التجارب المائية، في ظل تنامي الإقبال على الأنشطة الترفيهية العائلية، إذ تمتد على مساحة 250 ألف متر مربع، وتحتضن 22 لعبة وتجربة، إلى جانب 23 مقهى ومطعمًا، إضافة إلى تحقيقها خمسة أرقام قياسية عالمية.

وتقدم الوجهة مجموعة من التجارب النوعية، من بينها أول حلقة مائية مزدوجة في العالم، وأطول وأعلى أفعوانية مائية، إلى جانب مسارات سباق ومنزلقات تعد الأكبر من نوعها، ما يعكس توجهًا لتقديم محتوى ترفيهي غير تقليدي.

وتتوزع التجارب داخل المتنزه على ثماني مناطق مختلفة، تجمع بين الألعاب التفاعلية، والمساحات العائلية، والمرافق المفتوحة، بما يتيح للزوار قضاء أوقات ممتدة داخل الموقع، وسط تنوع يلائم مختلف الفئات.

كما تضم «أكواريبيا» تجارب إضافية، من بينها مغامرة تحت الماء باستخدام مركبات غوص، إلى جانب منطقة مخصصة للرياضات المائية تشمل التجديف وركوب الرمث والقفز، فضلًا عن أول حوض أمواج في السعودية.

وفي ظل هذا التنوع، تبدو «أكواريبيا» وجهة تسعى لإعادة تشكيل تجربة الترفيه المائي، عبر تقديم مزيج يجمع بين المغامرة والتفاعل، في موقع يربط بين طبيعة المكان وتطلعات الزوار خلال موسم الصيف.