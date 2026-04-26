أمام الأهلي.. النصر يستبعد الممر الشرفي

استبعدت إدارة شركة نادي النصر تنظيم ممر شرفي لفريق الأهلي الأول لكرة القدم، بمناسبة تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، قبل المواجهة التي تجمع الطرفين، الأربعاء، ضمن الجولة الـ30 من دوري روشن السعودي على ملعب الأول بارك، وفقًا لما كشف عنه لـ «الرياضية» مصدر مطلع.

وأوضح المصدر ذاته أن فكرة تنظيم الممر الشرفي لم تُطرح للنقاش داخل أروقة النادي، في ظل تركيز الإدارة والجهاز الفني على أهمية المباراة، التي تمثّل محطة مفصلية في مشوار الأصفر العاصمي نحو المنافسة على لقب الدوري، الموسم الجاري، مع بقاء الباب مفتوحًا لأي قرار قد يُتخذ قبل موعد المباراة.

وأضاف أن التحضيرات النصراوية تسير بصورة اعتيادية، دون أي ترتيبات خاصة تسبق المواجهة، مع توجيه كامل الاهتمام للجوانب الفنية باللقاء.

ويُعد الممر الشرفي من المظاهر البروتوكولية المتداولة في كرة القدم العالمية، إذ جرت العادة على تنظيمه في عدد من الدوريات الأوروبية، خاصة عند حسم لقب الدوري قبل نهايته، أو عقب تحقيق إنجازات كبرى، مثل التتويج القاري.

وبرز هذا التقليد بصورة لافتة في إنجلترا وإسبانيا، حين تصطف الفرق المنافسة لتحية البطل أثناء دخوله أرضية الملعب، بوصفه مشهدًا رمزيًا يعكس الروح الرياضية والاعتراف بالإنجاز.

ويُشار إلى أن أولى الحالات الموثقة للممر الشرفي عالميًا تعود إلى خمسينيات القرن الماضي في الكرة الإنجليزية، قبل أن يتحول لاحقًا إلى عرف متكرر في عدد من البطولات الأوروبية الكبرى.

وتوج الأهلي باللقب القاري، السبت الماضي، بعد فوزه أمام ماتشيدا الياباني بهدف دون رد على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.