سيرو يقترب من العودة إلى الشباب

اقترب السويسري فنسنت سيرو، لاعب وسط فريق الشباب الأول لكرة القدم، من العودة إلى التدريبات الجماعية بعد مشاركته في الجزء الأول منها، الأحد.

وأوضح النادي العاصمي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس» أن سيرو شارك في الجزء الأول من التدريبات الجماعية، ضمن المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، دون الكشف عن موعد عودته بشكل كامل للمشاركة مع زملائه في الحصص التدريبية.

وكان السويسري سيرو تعرض لإصابة عضلية خلال مشاركته مع منتخب بلاده في الاستحقاقات الدولية، مارس الماضي، ما أدى إلى غيابه عن مباراتي الرياض والقادسية ضمن الجولتين الـ27 و29 من دوري روشن السعودي، فضلًا عن مواجهتي زاخو العراقي والريان القطري ضمن المربع الذهبي، ونهائي دوري أبطال الخليج للأندية تواليًا.

وقاد الدولي السويسري خط وسط «الليوث» في 22 مباراة ضمن منافسات دوري روشن السعودي، منذ انتقاله إلى الشباب الصيف الماضي، قادمًا من تولوز الفرنسي بموجب عقد يمتد حتى 30 يونيو 2027.

ميدانيًا، كثف الفريق الشبابي تحضيراته على ملعبه، الأحد، تحت قياده مدربه الجزائري نور الدين زكري استعدادًا للقاء الفتح الثلاثاء في الجولة الـ30 من الدوري.

ويحتل الشباب المركز الـ12 برصيد 31 نقطة متقدمًا بفارق الأهداف عن الفتح، صاحب المركز الـ13، قبل مباراتهما على ملعب «إس إتش جي أرينا».