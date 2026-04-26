بويت: ضيق الوقت يمنع التغيير

رفض الأوروجوياني جوستافو بويت، مدرب فريق الخليج الأول لكرة القدم، تغيير النهج الفني قبل مواجهة النجمة، الثلاثاء في الدمام، ضمن الجولة الـ 30 من دوري روشن السعودي.

وصرّح خلال مؤتمر صحافي عن المباراة، أمس داخل مقر ناديه الجديد: «مواجهة مهمة، وعلينا أن نكون مستعدين وفي كامل تركيزنا».

وأوضح: «نعتمد على التطوير السريع، بدلًا من التغييرات التكتيكية الشاملة.. ضيق الوقت لا يتيح تغيير النهج الفني للفريق حاليًا».

وأشار المدرب الذي تسلم «الدانة» نهاية الأسبوع الماضي إلى ثقته في اللاعبين وشعوره برغبتهم في تحقيق نتائج أفضل.

وشدّد على السعي نحو تحسين مركز الفريق في منطقة وسط جدول الترتيب.

واستعان نادي الخليج بالمدرب بويت لخلافة اليوناني جورجيوس دونيس، الذي تولى تدريب المنتخب السعودي الأول قبل أقل من شهرين على انطلاق كأس العالم.

وافتتح الأوروجوياني المهمة بالخسارة 0-1 من الفتح، الجمعة في الأحساء، ضمن الجولة الـ 29، فتجمّد رصيد الفريق عند 31 نقطة في المركز الـ 11. وتجمعه الجولة المقبلة بالنجمة، الذي يقبع في المركز الأخير وتأكَّد من الجولة الماضية هبوطه إلى الدرجة الأولى.