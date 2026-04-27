ألميريا يكتسح ديربي غرناطة

اكتسح فريق ألميريا الإسباني الأول لكرة القدم مضيفه غرناطة بأربعة أهداف مقابل هدفين في مواجهة ديربي غرناطة التي جمعت الطرفين، الأحد على ملعب لويفا نوس كارمينيس، ضمن الجولة 37 من منافسات الدوري الإسباني للدرجة الثانية.

ولعب سيرجيو أريباس دور البطولة في فوز ألميريا بعد أن أحرز ثلاثة أهداف «هاتريك» في الدقائق «14،18، 38» إلى جانب هدف زميله ميجيل دي لافوينتي «68»، فيما لم يفلح غرناطة في الحفاظ على تقدمه عند الدقيقة «11» بهدف بيدرو سيرنا، بعد أن تلقى رباعية أمطرت شباكه حتى الدقيقة «90+7» التي أدرك فيها الهدف الثاني بواسطة بابلو إزكيرا.

وأحكم ألميريا قبضته على المركز الثاني برصيد 67 نقطة متخلفًا بفارق نقطتين عن المتصدر راسينج سانتاندير «69» نقطة ومتفوقًا على ديبورتيفو لاكورونيا الثالث بفارق نقطة واحدة «65» نقطة.

وشهدت المباراة إصابة الجزائري لوكا زيدان، حارس مرمى غرناطة، الذي أشارت تقارير إعلامية أنه نقل إلى المستشفى بعد أن اضطر إلى مغادرة الملعب نتيجة معاناته من دوار إثر اصطدامه مع ثاليس هنريكي في كرة هوائية، ليستبدله المدرب بزميله أندر أسترالاجا في الدقيقة 90.