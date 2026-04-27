الأهلي.. ضربات قاتلة في 30 دقيقة

يسدد فريق الأهلي الأول لكرة القدم، أكثر ضرباته القاضية في الـ30 دقيقة بين نهاية الشوط الأول وبداية الشوط الثاني من مواجهاته في دوري أبطال آسيا، المتوج بلقبها الثاني تواليًا، السبت الماضي، في جدة على حساب ماتشيدا الياباني بهدف نظيف.

الشوط الأول بالنسبة للأهلاويين يسير بهدوء في معظم المباريات، الدقائق الخمس عشرة الأولى، سجّل الأهلي هدفًا واحدًا فقط في الدقيقة 12، وهو الهدف الأسرع في البطولة. وتغيب أهداف بطل آسيا بين الدقيقة 16 و30.

بين الدقيقة 31 و45، يضرب الفريق بتسجيله 7 أهداف، أي أكثر من ربع أهدافه كلها.

بعد الاستراحة، يعود الأهلي بالقوة ذاتها تقريبًا في أول 15 دقيقة من الشوط الثاني «46ـ60»، بتسجيله 6 أهداف أخرى، ثم يستمر في هز شباك المنافسين بين الدقيقة 61 و75 بـ6 أهداف إضافية.

وتشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 70% من أهداف الأهلي جاءت في الفترة ما بين الدقيقة 31 والدقيقة 75.

مع اقتراب نهاية الوقت الأصلي، يهدأ الإيقاع قليلًا، فيسجلون 3 أهداف فقط بين الدقيقة 76 و90. لكن إذا امتدت المباراة إلى الوقت الإضافي، فإن الأهلي لا يزال قادرًا على الاحتفال بعدما سجّل 3 أهداف في الدقائق 91ـ105، وهدفًا متأخرًا جدًا في الدقيقة 117 قاد به الجزائري رياض محرز القطب الجداوي إلى دور الثمانية.