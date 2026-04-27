أبها يطلب احتفالية الكبار في المحالة

تستعد إدارة نادي أبها، إلى تقديم خطاب إلى رابطة دوري الدرجة الأولى، تطلب فيه تتويج الفريق الأول لكرة القدم في دوري «يلو»، 8 مايو المقبل، أمام العدالة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة في أبها ضمن الجولة الـ 33 ، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن الانتصار الذي تحقق على الباطن 3-1 بالجولة الـ 31 الأحد ، وضمان لقب دوري «يلو» للموسم الجاري، جعل إدارة النادي الجنوبي تعجل بتجهيز الخطاب وإرساله للرابطة للموافقة عليه، بهدف الاحتفال مع جماهيرهم في أبها.

وضمن أبها الصعود إلى دوري روشن السعودي، الموسم المقبل، قبل نهاية الدوري بـ 4 جولات، قبل أن يعلن رسميًا تحقيقه اللقب عقب الفوز على الباطن واعتلاء الصدارة بـ 77 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه الدرعية وقبل النهاية بثلاث جولات.

ويتبقى لبطل «يلو» لهذا الموسم ثلاث مواجهات، أمام كل من الدرعية، والعدالة، والرائد.