الجزائريون في «البوندسليجا».. بن سبعيني يعادل إنجاز بلفوضيل

دخل الجزائري رامي بن سبعيني، مدافع فريق بوروسيا دورتموند الأول لكرة القدم، تاريخ الدوري الألماني من أوسع أبوابه، بعدما قاد فريقه إلى فوز عريض برباعية نظيفة على فرايبورج، في ليلة احتفال النادي بمباراته رقم 1000 على ملعبه، الأحد.

وصنع بن سبعيني الهدف الأول لزميله ماكسيميليان بيير، قبل أن يسجل بنفسه الهدف الثالث بضربة رأسية في الدقيقة 31، ليعادل بذلك الرقم القياسي لمواطنه إسحاق بلفوضيل كأفضل هداف جزائري في تاريخ «البوندسليجا».

وبهذا الهدف، رفع بن سبعيني رصيده إلى 25 هدفًا في المسابقة الألمانية، متساويًا مع بلفوضيل الذي صال وجال في الملاعب الألمانية مع أندية فيردر بريمن وهوفنهايم وهيرتا برلين بين عامي 2017 و2022، قبل انتقاله لاحقًا لنادي الغرافة القطري.

وعبر المدافع البالغ من العمر 31 عامًا عن وسعادته بالإنجاز قائلًا بعد نهاية المواجهة : «لم يكن لدي أي فكرة عن هذا الرقم، إنه أمر رائع حقًا وأنا سعيد للغاية به»، خاصة وأن الفرحة كانت مضاعفة بعد تجاوزه آلام إصابة في الكاحل تعرض لها في الشوط الثاني وكادت أن تخرجه من اللقاء.

وعلى الرغم من أن النجم الجزائري السابق كريم مطمور سجل 26 هدفًا خلال مسيرته في ألمانيا مع فرايبورج وبوروسيا مونشنجلادباخ، تظل حصيلة بن سبعيني وبلفوضيل هي الأعلى بالنظر إلى الأهداف المسجلة حصريًا في الدرجة الأولى من الدوري الألماني.