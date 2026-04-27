الاتحاد.. الشهري يدخل المرحلة الأخيرة

دخل صالح الشهري، مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، المرحلة الأخيرة من برنامجه العلاجي عقب إصابته في عضلة الساق اليمنى، وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته، أن الشهري سيدخل قريبًا التدريبات الجماعية عقب تعافيه من إصابة تعرض لها خلال معسكر المنتخب السعودي الأخير، مارس الماضي.

وانضم الشهري «32 عامًا» إلى الاتحاد، صيف 2024، قادمًا من الهلال، ولعب معه الموسم الجاري 21 مباراة، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع آخر.

من جهة أخرى، يحدد البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب الفريق، في التدريب الرئيس، الإثنين، قبل مواجهة التعاون، الأربعاء، في الجولة الـ 30 من دوري روشن السعودي في بريدة بديل مواطنه دانيلو بيريرا الموقوف لتراكم البطاقات الصفراء، إلى جانب الفرنسي موسى ديابي الغائب بعد الطرد خلال الانتصار على الحزم بهدف دون رد في الجولة الـ 27.

ويحتل الاتحاد المرتبة السادسة في الدوري برصيد 45 بفارق 4 نقاط خلف التعاون الخامس الذي لعب مباراة أكثر.