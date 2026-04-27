يايسله يعود إلى «الكلاسيكو».. ويحدد أجانب النصر

فتح الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، ملف «الكلاسيكو» أمام النصر الأربعاء على ملعب «الأول بارك» في الرياض، في قمة الجولة 30 من دوري روشن السعودي، بعد راحة الأحد، التي تلت التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته سلامة جميع اللاعبين الأجانب والمحليين من الإصابات قبل النهج الفني والتكتيكي، الذي ينوي يايسله تطبيقه أمام المتصدر.

وبيّن المصدر أن بعض اللاعبين الذين شاركوا بالنهائي القاري أمام ماتشيدا الياباني، عانوا من الإجهاد، لكنه لن يمنعهم من أداء التدريبات والدخول في قائمة «الكلاسيكو».

وأشار المصدر إلى أن يايسله سيقرر القائمة النهائية للأجانب الثمانية خلال حصتي التدريب يومي الإثنين والثلاثاء، مرجحًا أن تضم السنغالي إدوارد ميندي، والتركي ميريح ديميرال، والبرازيليين روجير إيبانيز وويندرسون جالينو، والفرنسي فالنتين أتانجانا، والإيفواري فرانك كيسيه، والجزائري رياض محرز، والإنجليزي إيفان توني.

وينتظر أن يغادر الأهلي مساء الثلاثاء إلى الرياض، عبر طائرة خاصة، على أن يعود بعد نهاية المواجهة مباشرة فجر الخميس.

ويحتل الأهلي المرتبة الثالثة في قائمة دوري المحترفين برصيد 66 نقطة، منقوصًا مباراة، وبفارق 10 نقاط عن النصر المتصدر.