الجبال يضع أمام الأخدود خيارا وحيدا

وضع التونسي فتحي الجبال، مدرب فريق الأخدود الأول لكرة القدم، الانتصار في المباريات الخمس المتبقية هدفًا واحدًا للاعبيه، وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».

أوضح المصدر ذاته أن المدرب التونسي تحدث مع لاعبيه عن أهمية خوض جميع المباريات المتبقية في دوري روشن السعودي بشعار الفوز وحده من أجل البقاء.

وافتتح الجبال خلال التدريبات في اليومين الماضيين ملف مواجهة الاتفاق ضمن الجولة 30 من الدوري على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية في نجران.

ويحتل الأخدود المركز 17 في سلم الترتيب برصيد 16 نقطة من أربعة انتصارات ومثلها تعادل، و21 خسارة.