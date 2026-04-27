القحطاني خارج حسابات الهلال

خرج عبد الله القحطاني، لاعب وسط فريق ضمك الأول لكرة القدم، الإثنين، من حسابات مدربه البرازيلي فابيو كاريلي أمام الهلال، الثلاثاء، ضمن الجولة الـ30 من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبحسب المصدر ذاته، أظهرت الفحوصات الطبية حاجة القحطاني إلى مزيد من العلاج بعد كدمة في الركبة تعرض لها خلال أحد التدريبات، ما تسبب في غيابه عن مواجهة الأخدود، التي كسبها فريقه بثنائية نظيفة، الخميس، في إطار الجولة الـ29 من الدوري.

وقبل الإصابة، شارك القحطاني خلال 24 مباراة، منها 16 بصفة أساسية في الدوري، وسجل هدفين، وصنع واحدًا.

واختتم كاريلي، مدرب ضمك، تحضيراته، عصر الإثنين، قبل ان يغادر إلى الرياض، استعدادًا لمواجهة الهلال على ملعب المملكة أرينا.

ويحتل ضمك المركز الـ15 في ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة جمعها من خمسة انتصارات، و11 تعادلًا، فيما خسر 13 مرة مع ختام الجولة الـ29.