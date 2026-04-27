مسعود يدعم الفتح أمام الشباب

ضمَّ البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب فريق الفتح الأول لكرة القدم، نايف مسعود، لاعب الوسط، إلى القائمة التي غادرت إلى الرياض، الإثنين، تأهبًا لمواجهة الشباب، الثلاثاء، في دوري روشن السعودي، حسبما أبانت لـ «الرياضية» مصادر خاصة.

ودخل مسعود حسابات جوميز بعد تجاوزه إصابة الكتف التي أبعدته عن آخر مباراتين.

وكان المدرب كشف خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة عن سماحه بمشاركة اللاعب أمام النصر، الأحد، في دوري جوي للنخبة تحت 21 عامًا، لتقييم مدى جاهزيته فنيًا وبدنيًا.

وفاز الفتح على النصر 4ـ1، وسجل مسعود الهدف الثالث لفريقه في المباراة التي جرت ضمن منافسات ربع نهائي «جوي».

وحسب المصادر، تأكد البرتغالي من جاهزية لاعب الوسط، بعد تلك المشاركة، وقرر ضمه لقائمة مواجهة الشباب في الجولة الـ 30 من الدوري.

ويحتل الفريق الأحسائي المركز الـ 13 في ترتيب «روشن» برصيد 31 نقطة من 28 مباراة.