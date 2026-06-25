الكتف تُحبط أونلي قبل فرنسا

أعلن فريق نتكومباني إنيوس، الخميس، عن غياب ​الإسكتلندي أوسكار أونلي، سائق الفريق، الذي حلَّ رابعًا في الترتيب العام لسباق فرنسا للدرَّاجات العام الماضي، عن نسخة…