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الأخضر.. فندق 4 نجوم و6 دقائق عن «شل»
الكرة السعودية
2026-06-25 17:13:03
يجري لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تدريبهم الأخير على ملعب نادي هيوستن دينامو «شل» بولاية تكساس الأمريكية عند الـ01:30…
هيوستن ـ عبد العزيز حمد
الكرة السعودية
إعادة البيع.. تذاكر الأخضر تبدأ من 1900 ريال
الكرة السعودية
الأخضر يركض 224 كيلومترا.. ويحل ثانيا
الكرة السعودية
عبد الحميد والرأس الأخضر.. مواجهة بين الاستثناء والشتات
الكرة السعودية
فولها: تأثير رونالدو كبير.. والسعودية متطوّرة
الكرة السعودية
«الأول بارك» يدخل خيارات الدرعية
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أبها ينقل المعسكر إلى سلوفينيا
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الكرة السعودية
رومارينيو يعود بعد إيقاف المنشطات
2026-06-25 20:44:25
أبلغت «الرياضية» مصادر خاصة أن البرازيلي رومارينيو داسيلفا، لاعب فريق نيوم الأول لكرة القدم، ونجم الاتحاد السابق، أنهى فترة الإيقاف 12 شهرًا، الصادر بقرار من…
الأخضر يركض 224 كيلومترا.. ويحل ثانيا
2026-06-25 18:45:09
قطع لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مسافة 224 كيلومترًا خلال مباراتيهم في كأس العالم حتى الآن، ما جعلهم في المركز الثاني على مستوى الركض…
13 أغسطس.. دهوك تحتضن السوبر الخليجي
2026-06-25 18:31:34
أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم إطلاق كأس السوبر الخليجي للأندية 2026، بحسب بيان نشره الخميس. وتجمع بطولة السوبر فريقي دهوك العراقي «بطل…
فولها: تأثير رونالدو كبير.. والسعودية متطوّرة
2026-06-25 18:14:34
أكد البرتغالي أنطونيو خوسيه فولها، مدرب منتخب بلاده الأول لكرة القدم السابق، أنَّ الأسطورة كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر ، ما زال يملك القدرة على…
الأخضر.. فندق 4 نجوم و6 دقائق عن «شل»
2026-06-25 17:13:03
يجري لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تدريبهم الأخير على ملعب نادي هيوستن دينامو «شل» بولاية تكساس الأمريكية عند الـ01:30 فجر الجمعة بتوقيت السعودية، استعدادًا…
الكرة العالمية
12 إصابة في احتفالات المكسيك
2026-06-25 20:35:28
شهدت الاحتفالات بفوز المنتخب المكسيكي الأول لكرة القدم على التشيك بنتيجة 3ـ0، صباح الخميس، ضمن منافسات كأس العالم 2026، حادث عنف، عندما دهست سيارة حشدًا…
«فيفا» يرفض استئناف جنوب إفريقيا
2026-06-25 20:20:23
رفض الاتحاد الدولي الاستئناف المقدم من منتخب جنوب إفريقيا الأول لكرة القدم على خلفية عقوبة إيقاف ثيمبا زواني، لاعب وسط المنتخب، ثلاث مباريات، وفق البيان…
أسطورة اليابان يُمدد مع فوكوشيما
2026-06-25 20:06:50
يخوض الياباني كازويوشي ميورا، أسطورة كرة القدم، موسمه الـ 42 في ملاعب اللعبة الاحترافية، ويدخل سن الـ 60، وهو لا يزال يرتدي حذاءه الكروي، بعد…
أرسنال يُفعّل بند شراء هينكابي
2026-06-25 19:28:43
أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، الخميس، تفعيل بند الشراء في عقد بييرو هينكابي، مُدافع الفريق الأول لكرة القدم، الذي انضم إلى «المدفعجية» على سبيل الإعارة، قادمًا…
بعد الخسارة.. سونج ينتقد اللاعبين
2026-06-25 17:16:57
انتقد الكوري الجنوبي بارك جي-سونج، نجم خط الوسط السابق، أداء لاعبي منتخب بلاده الأول لكرة القدم، خلال الهزيمة أمام جنوب إفريقيا 0ـ1، صباح الخميس، في…
Esports
ابن حمران: مونديال باريس نجاح ومرحلة جديدة
2026-06-23 19:44:33
أكّد فيصل بن حمران، الرئيس التنفيذي للرياضات الإلكترونية في مؤسسة الرياضات الإلكترونية، أهمية هذه المرحلة الجديدة، وما تمثله للأندية السعودية والجماهير المحلية، وكيف أصبحت الرياضات…
آيا ناكامورا ودي جي سنيك وثيودورا يفتتحون المونديال الإلكتروني
2026-06-22 23:47:23
أعلنت مؤسسة الرياضات الإلكترونية عن أسماء الفنانين الرئيسيين الذين سيحيون حفل افتتاح بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، المقرر في 8 يوليو المقبل على مسرح…
النمر: انتقال كأس العالم من الرياض إلى باريس يفتح آفاقا جديدة
2026-06-18 23:17:20
تستعد باريس العاصمة الفرنسية لاستضافة نسخة 2026 من بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، وذلك خلال الفترة من 6 يوليو حتى 23 أغسطس 2026، في أول…
25 يونيو.. بيع لعبة «جي تي أيه 6» المسبق
2026-06-18 19:25:39
يبدأ البيع المسبق للعبة «جي تي أيه 6» «GTA VI»، التي يترقبها هواة ألعاب الفيديو منذ أعوام، 25 يونيو الجاري، حسبما أعلنت شركة «روكستار جيمز»…
سيارات ومحركات
فورمولا إي.. كورنيش جدة يستضيف جولتي الافتتاح
أعلنت فورمولا إي والاتحاد الدولي للسيارات «FIA»، الخميس، الروزنامة الأولى لموسم 2026ـ2027، من بطولة العالم إيه بي بي للفورمولا إي بعد اعتمادها من المجلس العالمي…
الكتف تُحبط أونلي قبل فرنسا
أعلن فريق نتكومباني إنيوس، الخميس، عن غياب الإسكتلندي أوسكار أونلي، سائق الفريق، الذي حلَّ رابعًا في الترتيب العام لسباق فرنسا للدرَّاجات العام الماضي، عن نسخة…
فورمولا 1 تُحذر من طقس النمسا
كشف الاتحاد الدولي للسيارات، المنظم لبطولة العالم لسباقات فورمولا 1، الخميس، عن احتمالية وجود خطر بسبب ارتفاع درجات الحرارة خلال جائزة النمسا الكُبرى، المنتظر انطلاقها…
رياضات أخرى
ناومي تُقصي إيكاترينا وتتأهل
بلغت اليابانية ناومي أوساكا، لاعبة التنس، المتوَّجة بأربعة ألقاب في البطولات الكبرى، الدور نصف النهائي من دورة «باد هومبورج» التحضيرية لبطولة «ويمبلدون»، ثالثة البطولات الأربع…
اتحاد التنس يُغيّر اسمه ويكشف عن رؤية جديدة
أصبح الاتحاد الدولي للتنس يُعرف رسميًّا باسم الاتحاد العالمي ابتداءً من الخميس، وعرضت الجهة المنظمة للعبة عالميًّا رؤيتها الجديدة والطموحة لزيادة المشاركة في هذه الرياضة…
باد هامبورج.. إيجا وميرا تودعان مبكرا
ودعت البولندية إيجا شفيونتيك، والروسية ميرا أندرييفا المتوجة أخيرًا بطلة لرولان جاروس الفرنسية، بخسارتيهما أمام الأمريكية إيما نافارو 7-5 و2-6 و6-3 والروسية الأخرى إيكاتيرينا ألكسندروفا…
قصص رياضية
2026-06-25 16:30:36
جوتزه.. كل شيء جميل إلا صورة ميسي
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2026-06-20 00:04:52
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2026-06-25 02:31:57
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2026-06-25 15:01:01
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2026-06-25 00:57:18
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2026-06-25 00:32:47
غريب يوافق وينتظر النصر
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الكرة السعودية
2026-06-22 23:40:33
كونسيساو يطالب بكامل العقد
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2026-06-18 21:46:22
بروزو وفابينيو انتظار
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2026-06-14 22:38:11
الاتحاد يحتج أمام الآسيوي
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2026-06-25 00:32:47
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2026-06-19 21:53:42
ميزانية النصر تعلق بديل جيسوس
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2026-06-18 22:18:58
18 يوما في الرياض وأبها تجهز النصر
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2026-06-17 23:31:03
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2026-06-18 21:41:08
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2026-06-06 01:51:30
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النمر: انتقال كأس العالم من الرياض إلى باريس يفتح آفاقا جديدة
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